На Харківському напрямку окупанти тиснуть авіацією: за сьогодні вже скинули 17 КАБів

Оперативна інформація станом на 16.00 15.07.2024 щодо російського вторгнення.

Під постійним вогнем ворожої авіації перебуває Харківщина, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Сьогодні терористи скинули 17 КАБів. Цілили у райони населених пунктів Глибоке, Липці, Веселе, Ветеринарне, Вовчанськ.

Крім цього, на Харківському напрямку російські окупанти десять разів намагались здійснити штурм оборонних рубежів українського війська в районах Глибокого та Вовчанська. Наразі триває шість бойових зіткнень поблизу Вовчанська. Ситуація під контролем наших військ.

На Куп’янському напрямку противник два рази активно йшов на позиції наших підрозділів у районі Стельмахівки, боєзіткнення досі тривають. Українські воїни продовжують стійко тримати оборону.

Сьогодні на Лиманському напрямку загарбницька армія, за підтримки авіації, здійснила три атаки на позиції українців поблизу Макіївки та Тернів. Два боєзіткнення завершилися без успіху для противника, ще одне – триває.

Ворог виявляє активність і на Сіверському напрямку. Поблизу населених пунктів Роздолівка, Білогорівка та Верхньокам’янське оборонці української землі відбивають дві атаки, ще чотири спроби противника були невдалі. Ситуація контрольована.

Загалом від початку доби відбулося 69 бойових зіткнень.

Агентство Телевидения Новости