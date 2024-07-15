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На Харківщині завершується відновлення шляхопроводу, зруйнованого під час бойових дій

На Харківщині завершується відновлення шляхопроводу, зруйнованого під час бойових дій

На початку повномасштабного вторгнення шляхопровід, розташований на автомобільній дорозі державного значення М03 Київ – Харків – Довжанський, опинився на лінії розмежування та був зруйнований вщент. Після того, як українські військові відкинули ворога, почалися роботи із відновлення споруди.

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Нині шляхопровід збудований повністю, тривають роботи з облаштування підходів до споруди. До речі, вона тепер розрахована вже під сучасні навантаження, а весь робочий процес контролюється незалежним інженером-консультантом та технічним наглядом. Після завершення влаштування асфальтобетонного покриття фахівці нанесуть дорожню розмітку та встановлять відповідні знаки, огородження споруди вже встановлено. Рух новим шляхопроводом мають відкрити вже восени. 

З 2022 року на Харківщині відновили рух трьома мостами, ще 13 мостів наразі в роботі, 5 розпочнемо відбудовувати при наявному фінансуванні та щойно дозволить безпекова ситуація.

Агентство Телевидения Новости

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