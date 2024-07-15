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Харківській гарнізон ДСНС отримав 2 пожежні автоцистерни

Харківській гарнізон ДСНС отримав 2 пожежні автоцистерни

Австрійські партнери передали для потреб Харківського гарнізону ДСНС 2 пожежні автоцистерни.

Про це повідомляє ДСНС України.

Це стало можливим завдяки координації та сприянню Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Австрія Василя Хименця та керівництва Державної служби України з надзвичайних ситуацій. 

Техніка повністю обладнана, укомплектована і готова до використання за призначенням. 

Ці автомобілі відразу стануть на бойове чергування та будуть допомагати харківським вогнеборцям ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів, зазначили рятувальники.

Агентство Телевидения Новости

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