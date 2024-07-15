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Найбільшу кількість САУ в Європі виробляє Україна – Зеленський

Найбільшу кількість САУ в Європі виробляє Україна – Зеленський

Українське підприємство-виробник САУ Богдана станом на сьогодні є лідером в Європі за кількістю випущених одиниць на місяць.

Про це глава держави заявив під час пресконференції у понеділок, 15 липня, повідомляє Кореспондент.

«Виробляємо потужну кількість САУ Богдана у місяць», – наголосив Зеленський.

Він запевнив, що підприємство виробляє найбільшу кількість артилерійських систем порівняно з європейськими заводами.

Нагадаємо, українська промисловість почала виробляти рекордну кількість САУ Богдана. За словами Зеленського, у квітні ЗСУ отримали десять таких артилерійських систем.

Агентство Телевидения Новости

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