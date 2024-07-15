У Харкові двох дитинчат ягуара назвали на честь богинь перемоги

У квітні в харківському зоопарку народилося двоє дитинчат ягуарів. Обидві – дівчатка. Мер Харкова Ігор Терехов оголосив конкурс на імена для малечі.

«Ідеї приймаються будь-які. Але хочеться, щоб імена були влучними і відображали дух незламного Харкова. Ті пропозиції, які наберуть найбільшу кількість вподобань, потім будуть винесені на голосування», – написав Терехов в своєму Телеграм-каналі.

Сьогодні було підбито підсумки конкурсу: харківʼяни проголосували за перший варіант Ніка і Віка.

Як зазначив Терехов, молоді ягуари отримали імена на честь богинь Перемоги.

Агентство Телевидения Новости