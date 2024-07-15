У Румунії починають відстріл ведмедів: депутати затвердили законопроєкт

Парламент Румунії на позачерговому засіданні у понеділок затвердили законопроєкт щодо регулювання популяції ведмедів, що включає можливість відстрілу 480 особин, після трагічної загибелі туристки внаслідок нападу клишоногого.

Як пише «Європейська правда», про це повідомляє Digi24.

Депутати схвалили зміни до законів, що стосуються полювання та запобігання нападам бурих ведмедів на людей і їхнє майно. “За” проголосували 214 депутати, 7 – проти, 23 – утрималися і ще один не голосував.

Під час засідання ініціювали також хвилину мовчання у пам’ять про 19-річну дівчину, яка загинула внаслідок нападу ведмедя у національному парку минулого тижня.

Проєкт передбачає можливість відстрілу у 2024-2025 роках до 480 особин бурого ведмедя, що буде залежати від концентрації інцидентів з нападами на людей і завдання шкоди їхньому майну у певній місцевості.

Позачергове засідання задля розгляду цього проєкту ініціював прем’єр Марчел Чолаку невдовзі після новин про загибель туристки. Він зазначив, що, за словами фахівців, у разі великої концентрації ведмедів у певних районах виникає дефіцит їжі для їхньої популяції та саме тому вони починають виходити до людей.

Агентство Телевидения Новости