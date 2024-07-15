Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 20:37
Просмотров: 117

Колишній автогонщик Ральф Шумахер здійснив камінг-аут

Колишній автогонщик Ральф Шумахер здійснив камінг-аут

Колишній пілот Формули-1 Ральф Шумахер заявив про свою сексуальну орієнтацію, яка не збігається з традиційними поглядами.

49-річний німець опублікував пост про це в Інстаграмі, повідомляє SPORT.UA.

«Найпрекрасніше в житті – це коли поруч правильний партнер, з яким можна розділити все», – написав Шумахер-молодший під відповідним фото.

Ральф Шумахер – молодший брат семиразового чемпіона світу Міхаеля Шумахера. Він дебютував у Формулі-1 1997 року за команду «Джордан» і після двох сезонів перейшов у «Вільямс», де двічі ставав четвертим за підсумками сезону – у 2001 і 2002 роках.

Загалом за свою 11-річну кар’єру Ральф Шумахер 27 разів опинявся на подіумі, зокрема – шість разів перемагав на етапах Формули-1.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 