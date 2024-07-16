У школах та вдома стали менше спілкуватися українською – дослідження

В Україні презентували результати дослідження щодо забезпечення функціонування державної мови в освітньому процесі у закладах загальної середньої освіти у 2023/2024 навчальному році.

Про це повідомляє Державна служба якості освіти України.

Збір даних тривав 25 квітня – 10 травня 2024 року шляхом онлайн-анкетування учасників освітнього процесу. В опитуванні взяли участь 7031 учень/учениця, 18 788 батьків/законних представників здобувачів освіти і 4000 вчителів.

«На третій рік повномасштабної війни частка респондентів, які послуговуються українською мовою як в освітньому процесі, так і в побуті, дещо зменшилася. У східному й південному макрорегіонах у повсякденному спілкуванні учасників освітнього процесу переважає російська мова. Водночас батьки учнів і учениць стали більш консолідованими у підтримці державної мови в усіх сферах життя. Є тенденція до постійного вдосконалення знання державної мови», — зазначив голова Державної служба якості освіти України Руслан Гурак.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь зауважив, що попит на українську мову незмінний, незважаючи на статистичні показники. Цьогоріч дослідженням охоплено більшу кількість респондентів з акцентом на міську місцевість. Адже відомо, що міська агломерація традиційно є епіцентром збільшення російськомовного компонента.

Після початку повномасштабної війни спостерігалося збільшення вживання української мови в освітньому процесі. Однак у поточному навчальному році – реакція дещо зворотна. Можливо, це пов’язано з тим, що зменшилася частка старшокласників (на 17%), батьків (на 11%) і вчителів (на 8%), які українську вважають рідною мовою.

Показовим є співвідношення між мовними ідентичністю та практикою. Частина учасників освітнього процесу, які вважають українську рідною, у побуті спілкуються як українською, так і російською та переважно російською мовами. Зокрема, така мовна модель на сході, де 59% учителів, 38% учнів/учениць та 34% батьків, які назвали рідною українську мову, вдома здебільшого спілкуються російською.

Мова учнівства

Практично половина опитаних учнів та учениць вказали, що послуговуються українською мовою в усіх сферах життя. На 5% більше старшокласників оцінюють свій рівень володіння мовою як вільний.

Спостережено тенденцію до зменшення використання здобувачами освіти української мови як під час уроків, так і в перервах між ними. Одначе 15% учнів та учениць, які у повсякденному житті використовують переважно російську, все ж російськомовному співрозмовнику відповідатимуть українською. Імовірно, так діти демонструють свою національну ідентичність.

Серед учнівства спостерігається зменшення на 8% кількості респондентів, які під час уроків та перерв спілкуються між собою лише українською мовою, 41% респондентів – під час перерв, а половина – під час уроків.

Найбільш негативний вплив на рівень послуговування українською мовою, на думку вчителів, спричиняють мова спілкування вдома (47%) та звичка (30%).

Мова вчителів

Відповіді учнів та учениць засвідчили, що 78% вчителів спілкуються під час уроків тільки українською мовою (минулоріч — 82%), а 69% респондентів зазначили, що таке саме спілкування відбувається і під час перерви (74% у минулому навчальному році), 5% вказали, що вчителі на перервах спілкуються як українською, так і російською однаковою мірою.

Частка батьків, які зазначили, що вчителі надають навчальні матеріали та домашні завдання лише українською збільшилася на 3% (96% проти 93% минулоріч), проте у відповідях самих учителів спостерігається зниження на 4% (93% проти 89% минулоріч).

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