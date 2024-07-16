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Кого буде затримувати поліця з 17 липня – Міноборони

Кого буде затримувати поліця з 17 липня – Міноборони

В Міністерстві оборони повідомили, поліцейські зможуть затримувати військовозобов’язаних, які не оновили свої персональні дані в період з 18 травня по 16 липня 2024 року.

Про це повідомляє УНІАН.

Як зазначається, їх будуть доставляти безпосередньо до ТЦК та СП із метою притягнення до адміністративної відповідальності, а також забезпечення виконання такими громадянами свого військового обов’язку.

Там уточнили, що поліцейські зможуть затримувати тих військовозобов’язаних, які виконали вимоги щодо оновлення персональних даних відповідно до нового закону про мобілізацію, лише у разі вчинення такими громадянами окремих правопорушень.

Прикладами таких правопорушень можуть бути: ігнорування повісток ТЦК та СП з метою проходження військово-лікарської комісії, відмова від отримання повістки з метою проходження військово-лікарської комісії тощо.

Агентство Телевидения Новости

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