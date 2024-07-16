Чоловікам з 17 липня для перетину кордону України необхідно мати військовий квиток

З 17 липня для виїзду за кордон чоловікам від 18 до 60 років потрібен військовий квиток.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в етері телемарафону у вівторок, 16 липня, пише Кореспондент.

Зокрема 16 липня спливає встановлений законом України № 3633-IX двомісячний термін, протягом якого громадяни України мали стати на військовий облік або уточнити свої військово-облікові дані. З цим пов’язана і реалізація Державною прикордонною службою України в повному обсязі вимог пункту 17 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабінету міністрів № 560 від 16 травня 2024 року.

«Сьогодні останній день, коли чоловіки мали б або стати на військовий облік або оновити свої військово-облікові дані», – пояснив Демченко.

Відтепер чоловікам віком від 18 до 60 років для перетину кордону України необхідно мати військовий квиток.

Категорії тих, кому дозволено виїзд, залишаються без змін, але додається обов’язкова наявність військово-облікового документа.

Агентство Телевидения Новости