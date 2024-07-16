Харківські рятувальники віддали останню шану колезі, який загинув як герой

16 липня рятувальники Харківського гарнізону віддали останню шану своєму колезі, вбитому російськими терористами.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Харківській області.

Начальник Харківського районного управління ГУ ДСНС України у Харківській області Артем Костиря загинув як герой під час ліквідації наслідків ракетної атаки загарбників по мирному селищу Буди.

Він загинув, виконуючи свої службові обов’язки, встигнувши відвести особовий склад та місцевих мешканців від повторного удару.

Друга ракета, запущена окупантами навмисно, аби завдати якомога більше втрат під час порятунку цивільних людей, забрала його життя.

Провели героя в останню путь під прощальні звуки пожежних сирен. Кожна пожежна частина Харківщини на знак скорботи приспустила прапори.

Агентство Телевидения Новости