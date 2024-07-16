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Понад 260 добровольців на Харківщині пройшли вишкіл в Обласному центрі підготовки населення до національного спротиву

Понад 260 добровольців на Харківщині пройшли вишкіл в Обласному центрі підготовки населення до національного спротиву

За дорученням Офісу Президента та Прем’єр-Міністра України Дениса Шмигаля на Харківщині Обласний центр підготовки населення до національного спротиву був створений 23 грудня 2023 року та розпочав свою діяльність цьогоріч 27 березня.

Головною метою Центру є підвищення обороноздатності держави та надання обороні України всебічного характеру, повідомляє ХОВА.

«На сьогодні навчальні дільниці Центру розгорнуті у 4 районах регіону. Обласна військова адміністрація приділяє особливу увагу кадровому та матеріально-технічному забезпеченню діяльності Центру. Це питання перебуває на постійному контролі начальника ХОВА Олега Синєгубова. Базову загальновійськову підготовку за програмою Центру вже пройшли 262 особи. Здебільшого – це держслужбовці, працівники органів місцевого самоврядування, депутати місцевих рад, а також цивільні громадяни. Наразі таку підготовку проходять 358 осіб. Триває набір добровольців у нові групи», – розповів заступник начальника Харківської ОВА Роман Семенуха.

У Центрі працює 21 фахівець, з яких 12 – досвідчені інструктори з числа кадрових офіцерів у відставці, а також учасники бойових дій.

Центр тісно співпрацює з окремими військовими частинами та добровольчими формуваннями територіальної громади, які надають методичну й технічну підтримку. Навчальна програма Центру розрахована на 96 годин.

Більше інформації про Обласний центр підготовки населення до національного спротиву можна отримати на сайті Харківської ОВА за посиланням.

Агентство Телевидения Новости

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