На Харківщині окупанти навмисно завдають ударів по лісовим насадженням – Синєгубов

Окупанти продовжують обстрілювати цивільні об’єкти та чинити терор мирного населення області.

Про оперативну ситуацію на Харківщині в ефірі телемарафону «Єдині новини» розповів голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Впродовж доби ворог завдав по території Харківщини 42 удари керованими авіабомбами, обстрілів зазнали прикордонні населені пункти на півночі та північно-східному напрямку. Кілька годин тому окупанти завдали ракетного удару по території Харківського району. Наразі інформація про постраждалих та руйнування цивільної інфраструктури перевіряється. Ворог не полишає спроб просунутися вглиб нашої території. На півночі області та на Куп’янському напрямку загарбники понад 15 разів намагалися штурмувати позиції ЗСУ, однак успіху не мали. Українські захисники й захисниці знищують велику кількість ворожої сили та техніки», – розповів Олег Синєгубов.

Аномальна спека сприяє пожежам у лісових насадженнях. Наразі займання зафіксовані на Куп’янському та Вовчанському напрямках.

Подекуди ворог навмисно завдає ударів по лісовим насадженням, аби знищити інфраструктуру лісового господарства та зелені масиви. Такі пожежі також загрожують приватним житловим забудовам.

«В цілому, лінія фронту на Харківщині стабільна. На Вовчанському та Куп’янському напрямках тривають важкі бої. Наше завдання – робити все можливе для того, щоб наші воїни на полі бою були максимально ефективними. Продовжуємо реалізовувати програму «Харківські крила». Сьогодні вкотре передали 10 великих бойових дронів типу Vampire 92 ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка батальйону CODE 9.2. Завдяки сучасній техніці наші військові вже знищили ворожої техніки на понад $50 мільйонів. Це максимально ефективна робота, тому будемо продовжувати допомагати Збройним силам України», – сказав Олег Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости