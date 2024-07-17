Відсьогодні для виїзду за кордон чоловікам потрібен військовий квиток, – ДПСУ

Наявність військово-облікового документа під час перетинання кордону обов’язкова умова для всіх чоловіків громадян України у віці від 18 до 60. Така норма почала застосовуватись сьогодні, 17 липня, починаючи з 00:00.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі України.

16 липня закінчився встановлений Законом України термін, протягом якого громадяни України мали стати на військовий облік або уточнити свої військово-облікові дані.

Відтепер під час перетинання кордону на виїзд прикордонники перевіряють військово-облікові документи в усіх громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Документ може бути як паперовий, так і в електронній формі.

У разі відсутності військово-облікового документа, прикордонники відмовляють у перетинанні державного кордону на виїзд з України.

Також підставою відмови буде наявність в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомостей про подання такої особи щодо розшуку в Національну поліцію. В таких випадках на місце викликатимуть поліцейського для здійснення адміністративного затримання особи та її доставлення до найближчого територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

«Окремо нагадуємо про категорію чоловіків, які мають право на перетинання кордону через відстрочку від призову чи виключення з військового обліку за станом здоров’я. В їх військово-облікових документах повинна бути зазначена інформація про отримання такої відстрочки чи виключення з військового обліку або має бути довідка за формою, визначеною у додатку 6 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2024 № 560», – йдеться в повідомленні.

Категорії осіб, яким, відповідно до Правил перетинання кордону громадянами України, дозволено виїзд з України, на даний час не змінювалися.

Агентство Телевидения Новости