Поліція Харківщини показала наслідки обстрілів за добу
Минулої доби військові рф завдавали удари по населених пунктах Чугуївського та Куп’янського районів.
Про це повідомили в ГУНП Харківської області.
16 липня у селі Волохівка відбувся ворожий обстріл FVP-дроном. Пошкоджене приватне домоволодіння.
З артилерії росіяни обстріляли село Білий Колодязь. Пошкоджено три приватних будинки.
У результаті артобстрілу у місті Вовчанськ пошкоджені житлові будинки.
Через ворожий обстріл у селі Кіндрашівка зайнявся сухостій на площі 2,5 га. Пошкоджені житлові будинки.
За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.