Поліція Харківщини показала наслідки обстрілів за добу

Минулої доби військові рф завдавали удари по населених пунктах Чугуївського та Куп’янського районів.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

16 липня у селі Волохівка відбувся ворожий обстріл FVP-дроном. Пошкоджене приватне домоволодіння.

З артилерії росіяни обстріляли село Білий Колодязь. Пошкоджено три приватних будинки.

У результаті артобстрілу у місті Вовчанськ пошкоджені житлові будинки.

Через ворожий обстріл у селі Кіндрашівка зайнявся сухостій на площі 2,5 га. Пошкоджені житлові будинки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

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