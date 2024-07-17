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Звільнення від ввізного мита та ПДВ обладнання для відновлення енергетики та розмінування: прийнято закон

Звільнення від ввізного мита та ПДВ обладнання для відновлення енергетики та розмінування: прийнято закон

Верховна Рада України проголосувала у другому читанні та в цілому два законопроєкти, № 11258 та № 11259, які покликані якомога швидше відновити енергетичну інфраструктуру та розмінувати територію України.

Про це повідомляється на сайті парламенту України.

Зазначається, що обидва законопроєкти є критично важливими для відновлення енергетичної системи країни.

«Законопроєкт про пришвидшене розмінування став також законопроєктом про пришвидшене відновлення енергетики в Україні», – сказав народний депутат України та член Комітету Верховної Ради України транспорту та інфраструктури Олександр Горенюк.

Прийнятими законами, зокрема передбачено звільнення від оподаткування для такої техніки:

машини механізованого розмінування;електрогенераторне обладнання;обладнання для вітрової та сонячної генерації;акумуляторів (окрім акумуляторів малої потужності).

Україна сьогодні є найбільш замінованою країною у світі з понад 174 тис. кв. км замінованих територій, а з розвитком війни територія мінного забруднення швидко зростатиме.

«Прийняті закони забезпечать необхідні умови для енергетичної стабільності та безпеки в Україні та сприятимуть більш ефективному розмінуванню й відновленню економіки країни. Окрім того, прийняті законодавчі акти сприятимуть розвитку вітчизняного виробництва машин розмінування», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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