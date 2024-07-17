На три підземні школи у Харкові поки що виділили кошти тільки з міського бюджету – міськрада

Після реалізації проєкту першої в Україні підземної школи в Харкові почали будівництво ще трьох навчальних закладів під землею.

Про це сьогодні, 17 липня, в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, на будівництво цих шкіл поки що були виділені кошти тільки з міського бюджету.

«Уряд затвердив доручення про виділення коштів державою на облаштування підземних шкіл, бо зараз ми вимушені масштабувати цей проєкт. Харків потребує сучасних систем ППО, які захистять небо, щоб люди могли жити в більш-менш нормальних умовах, а діти могли спокійно навчатися», – зазначив Терехов.

Агентство Телевидения Новости