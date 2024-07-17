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Спека тримається на максимумі: в Укренерго попередили про чотири черги відключень протягом дня

Спека тримається на максимумі: в Укренерго попередили про чотири черги відключень протягом дня

Енергетики повернули в роботу обладнання, яке вчора виходило з ладу на одному з енергооб’єктів. Аварійні відключення в усіх областях скасовані, актуальними є графіки погодинних відключень. Обмеження діють протягом всієї доби, найбільший обсяг – з 11:00 до 22:00

Про це повідомили в Укренерго.

Сьогодні, 17 липня, обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби. За прогнозом, сьогодні спека утримається на максимальній позначці, відповідно – споживання також прогнозується на рекордному рівні, що суттєво перевищує можливості українських електростанцій для його покриття.

Через зростання споживання під час спеки чотири черги відключень почнуть діяти з 11:00 до 22:00. З 22:00 до 24:00 будуть діяти три черги. 

Значний дефіцит енергії в енергосистемі України – результат 8 російських масованих атак, які ворог здійснив з початку року на об’єкти енергетики. Внаслідок цього країна втратила 9 ГВт виробничої потужності українських електростанцій. Така потужність дорівнює споживанню влітку у пікові години таких європейських країн як Нідерланди, Фінляндія або разом Словаччини та країн Балтії.

Нагадуємо, що споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні одночасно застосовані погодинні відключення. Якщо застосовано більше трьох черг графіків – обмеження розповсюджуються на більшу кількість споживачів. Інформацію щодо графіків відключень у кожному регіоні дивіться на сайтах обленерго або на їхніх сторінках у соцмережах.

Через грозу та швальний вітер на ранок залишаються без енергоживлення повністю та частково 166 населених пунктів на Закарпатті та Львівщині.

Через бойові дії є знеструмлення у Донецькій, Харківській, Херсонській областях.

З технічних причин знеструмлювалися споживачі в Дніпропетровській, Кіровоградській, Одеській, Чернігівській областях. Технічні причини відключень пов’язані із впливом спеки на високовольтне обладнання та лінії електропередачі.

Агентство Телевидения Новости

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