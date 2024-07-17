Харківський міський перинатальний центр отримав сучасне обладнання

Міському перинатальному центру передали нове обладнання за підтримки уряду Чехії та БО «Міжнародний благодійний фонд «Українсько-європейські ініціативи».

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Так, були облаштовані три кабінети для амбулаторної допомоги жінкам, два пологових зали та дві палати інтенсивної терапії. Центр отримав ліжка-трансформери, реанімаційні системи для новонароджених, багатофункціональні монітори, меблі та інше медичне обладнання.

Як зазначили в Департаменті охорони здоров’я, така підтримка сприятиме наданню діагностичної та медичної допомоги жінкам у повному обсязі в комфортних умовах.

Агентство Телевидения Новости