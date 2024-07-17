Недотримання графіків відключень світла: роз’яснення Харківобленерго

Внаслідок ворожих атак та пошкодження об’єктів розподілу та генерації не тільки в Харківській області, а і в інших регіонах країни, Об’єднана енергосистема України відчуває значний дефіцит електроенергії та вимушена застосовувати графіки погодинних відключень, щоб втримати баланс в енергомережі.

Мало того, для стабілізації енергосистеми майже щодня Україна імпортує електроенергію із сусідніх країн, повідомляє Харківобленерго.

Аномальна спека, яка встановилася зараз на території нашої держави, значно ускладнила і так непросту ситуацію в українській енергетиці: навантаження на енергооб’єкти зростає з кожним днем, що призводить до нових аварій та виведення електрообладнання з ладу, зазначають в Обленерго.

Енергетикам потрібен час, щоб виконати ремонтні роботи, а це своєю чергою потребує більших обсягів відключень споживачів. Під час кожного такого випадку до диспетчерської служби обленерго надходить розпорядження від регіональної диспетчерської щодо екстреного введення додаткових обмежень. Протягом декількох хвилин диспетчери обленерго зобов’язані виконати команду і вимкнути певну кількість споживачів на цю вимогу.

«Аварійна ситуація може трапитися будь-де та у будь-який момент (передбачити це неможливо). До того ж вона може статися не обов’язково в Харківській області. Ми є частиною Об’єднаної енергосистеми України, тому аварія у сусідньому регіоні також з великою вірогідністю може вплинути на обсяг, час та тривалість відключень у нас», – зазначають енергетики.

Окрім того, відхилення у графіках можуть виникати й через загрозу обстрілів, адже персоналу заборонено перебувати на енергооб’єктах під час повітряної тривоги. Якщо у цей період має відбутися увімкнення певної групи споживачів, воно може затягнутися на невизначений час, підкреслюють в Обленерго.

Агентство Телевидения Новости