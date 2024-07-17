«Газмережі» усунули витік газу на підземному газопроводі в Харкові

У Шевченківському районі міста фахівці Харківської міської філії «Газмережі» провели ремонтно-відновлювальні роботи на підземному газопроводі середнього тиску.

Про це повідомляє Харківська міська філія «Газмережі».

Харківські газовики замінили зношену ділянку газопроводу та усунули витік газу.

Тимчасово відключеним споживачам повернули газопостачання відразу після завершення робіт.

Харківська міська філія «Газмережі» продовжує підготовку до опалювального сезону. Ремонтні роботи тривають в усіх районах міста, щоб підтримувати безперебійність газопостачання для мешканців та підприємств, особливо в холодний сезон, зазначають газовики.

Агентство Телевидения Новости