Партію електрогенераторів передали громадам Харківщини

Допомога надійшла від УВКБ ООН в межах робочого візиту до Харківщини Верховного комісара ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Висловлюємо вдячність ООН за надані 10 потужних генераторів для 7 громад Харківської області – Богодухівської, Первомайської, Валківської, Безлюдівської, Лозівської, Височанської та Чугуївської. Розуміємо, що попереду непростий опалювальний період. Працюємо над тим, щоб бути готовими реагувати на різні виклики. Але переконаний, у співпраці та підтримці міжнародних партнерів — пройдемо зиму успішно», – зазначив Олег Синєгубов.

Електрогенеруюче обладнання потужністю від 10 до 60 кВт призначене для об’єктів критичної інфраструктури та підприємств, які надають послуги з водо- та теплопостачання. Генератори стануть в нагоді жителям населених пунктів у випадку тривалих відсутностей електроенергії, які спричиняють ворожі обстріли.

«Я вдячний Харківській обласній військовій адміністрації, а також очільникам громад за високий рівень комунікації та стійкість у подоланні викликів, пов’язаних із повномасштабною війною. Підтримка жителів населених пунктів, найбільш постраждалих внаслідок бойових дій, є одним із пріоритетних напрямків нашої роботи. Гуманітарна місія ООН на Харківщині триватиме, продовжуємо спільно працювати далі», – зазначив Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

Агентство Телевидения Новости