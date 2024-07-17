Вартість газованої води зросте у 2,5 раза: комітет Ради підтримав податок на солодкі напої

Фінансовий комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт щодо запровадження акцизного податку на солодкі напої.

Про це в Telegram повідомив голова комітету Данило Гетманцев, пише УНІАН.

За його словами, дана законодавча ініціатива покликана сприяти захисту здоров’я людей шляхом запровадження додаткових податкових механізмів, спрямованих на зменшення споживання населенням цукру та підсолоджувальних речовин.

Гетманцев повідомив, що законопроєктом пропонується:

віднести до підакцизних товарів води, включаючи мінеральні та газовані, з доданням цукру чи інших підсолоджувальних або ароматичних речовин; встановити специфічну ставку податку у розмірі 0,1 євро за 1 літр напою. Платниками податку визначаються виробники та імпортери напоїв.

«До речі, приблизно 50 країн світу запровадили податки на солодкі напої у різних формах, адаптувавши широкі глобальні рекомендації щодо використання фіскальної політики до свого конкретного контексту та «інноваційно» впроваджуючи податкову політику для досягнення цілей охорони здоров’я. Запровадження акцизного податку на солодкі напої відповідає Директиві ЄС 2020/262 від 19 грудня 2019 року», – додав нардеп.

Своєю чергою, перший заступник голови Комітету Ярослав Железняк вказує, що Мінфін підтримав цей законопроєкт, бо він може додати до бюджету 7,5 млрд грн. Своєю чергою, Мінекономіки вказало на перспективу здорожчання умовної «кока-коли» у 2,5 раза.

Агентство Телевидения Новости