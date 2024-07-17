На Харківщині рашисти зруйнували переправу через річку Оскіл – Синєгубов

Окупанти продовжують обстрілювати цивільні об’єкти Харківської області.

Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«За минулу добу ворог завдав по Харківщині 45 ударів керованими авіабомбами та ракетами типу «Іскандер М», це Липецький, Золочівський, Вовчанський напрямки. На Куп’янському напрямку окупанти зруйнували переправу, яка використовувалася в тому числі для евакуації людей. Приступаємо до її відновлення. На жаль, сьогодні у місті Вовчанськ двоє місцевих жителів підірвалися на вибухонебезпечному предметі. Потерпілих доставили до лікарні», – розповів Олег Синєгубов.

Всього від початку року ворог обстріляв 262 населених пункти області, завдавши 2414 ударів: 305 – ракетами, 868 – КАБами, 163 – БПЛА, 241 – РСЗВ, 300 – артилерія, 101 – міномети, 436 – інші види озброєння. Внаслідок обстрілів пошкоджено або зруйновано 6326 об’єктів інфраструктури, з них 3604 – багатоквартирні та приватні будинки, 46 – школи, 21 – дитячі садки, 15 – вищі навчальні заклади, 28 – лікарні, 11 – заклади культури, 8 – вокзали, 2593 – гаражі, господарчі споруди, магазини, аптеки, автомобілі.

Агентство Телевидения Новости