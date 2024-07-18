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Російська ФАБ-500 зруйнувала ліцей на Харківщині: відео

Російська ФАБ-500 зруйнувала ліцей на Харківщині: відео

Зранку у понеділок, 15 липня, окупанти завдали удару ФАБ-500 по селу Великі Проходи у Дергачівській громаді Харківського району. Центральна частина будівлі знищена, відновленню не підлягає.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

«Центральна частина будівлі була повністю зруйнована російською авіабомбою. За попередньою оцінкою, відновити її практично неможливо. Після війни заклад потрібно відбудовувати заново», – написав Задоренко.

Агентство Телевидения Новости

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