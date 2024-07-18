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Правоохоронці показали наслідки удару КАБ-250 по селу на Харківщині

Правоохоронці показали наслідки удару КАБ-250 по селу на Харківщині

18 липня близько 3:50 війська рф завдали авіаційних ударів по селу Глушківка Купʼянського району. Загинула 61-річна жінка. Двоє чоловіків віком 55 та 81 років зазнали поранень.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Пошкоджено приватні домоволодіння.

Попередньо, окупанти вдарили по населеному пункту КАБ-250.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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