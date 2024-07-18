Сегодня 11:29
Просмотров: 91
Правоохоронці показали наслідки удару КАБ-250 по селу на Харківщині
18 липня близько 3:50 війська рф завдали авіаційних ударів по селу Глушківка Купʼянського району. Загинула 61-річна жінка. Двоє чоловіків віком 55 та 81 років зазнали поранень.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Пошкоджено приватні домоволодіння.
Попередньо, окупанти вдарили по населеному пункту КАБ-250.
За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).