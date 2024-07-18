В Україні замінили покарання за дрібні крадіжки: замість строків у в’язниці будуть штрафи

Верховна Рада ухвалила закон про підвищення суми крадіжок, за які передбачена кримінальна відповідальність та строки у в’язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

Законом передбачено, що сума крадіжки, за яку передбачена кримінальна відповідальність, зросте до 3000 гривень (зараз – лише 300 гривень).

Водночас закон посилює штрафи адміністративну відповідальність за дрібну крадіжку.

За крадіжку до 757 гривень – штраф від 850 до 1700 гривеньЗа крадіжку від 758 до 3028 грн – штраф 1700 – 5100 гривень.За повторну – від 8500 до 17000 гривень.

Як зазначається в пояснювальній записці, крадіжка, учинена в умовах воєнного або надзвичайного стану – є особливо кваліфікованим складом злочину. Вчинення крадіжки в умовах воєнного стану одразу кваліфікується за частиною четвертою статті 185 Кримінального кодексу України, за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років.

З 1 січня 2024 року викрадення чужого майна є кримінально караним діянням, якщо його вартість становить більше 302 гривень 80 копійок.

Агентство Телевидения Новости