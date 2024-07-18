Кабмін заборонив вимикати світло у прифронтових зонах та біля кордону з рф і Білоруссю

Кабмін запровадив норму, за якою не будуть відключати світло у прифронтових зонах та поблизу кордону з росією та Білоруссю.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду, пише Економічна правда.

«Додаємо норму, що відключатись від світла не будуть населені пункти, а також об’єкти у 20-кілометровій зоні від кордону з росією, Білоруссю та у 20 кілометрах прифронтової зони», – заявив він.

Крім того, Шмигаль повідомив, що уряд покращує алгоритм, який забезпечить рівномірну черговість і тривалість вимкнень світла.

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