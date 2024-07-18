На Харківському напрямку окупанти вісім разів намагались штурмувати оборону ЗСУ в районі Глибокого та Вовчанська

Оперативна інформація станом на 16.00 18.07.2024 щодо російського вторгнення.

Під постійним вогнем ворожої авіації перебуває Харківщина, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Сьогодні терористи скинули вже 11 КАБів. Цілили у райони населених пунктів Вовчанські Хутори, Стариця, Липці, Веселе.

Крім цього, на Харківському напрямку російські окупанти вісім разів намагались здійснити штурм оборонних рубежів українського війська в районі Глибокого та Вовчанська. Наразі триває три бойових зіткнення. Ситуація залишається під контролем наших військ.

На Куп’янському напрямку противник, за підтримки авіації, п’ять разів активно йшов на позиції наших підрозділів у районі Синьківки, Стельмахівки та Берестового, три боєзіткнення досі тривають. Українські воїни продовжують стійко тримати оборону.

Сьогодні на Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила сім атак на позиції українців поблизу Макіївки, Невського, Тернів та Торського. Три боєзіткнення завершилися без успіху для противника, ще чотири – тривають.

На Сіверському напрямку поблизу населених пунктів Переїзне, Спірне, Берестове оборонці української землі відбили п’ять атак окупаційної армії.

На Покровському напрямку відбулась найбільша кількість боєзіткнень. З початку доби окупанти, за підтримки бомбардувальної та штурмової авіації, здійснили вже 15 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Прогресу, Новоселівки Першої, Воздвиженки, Новоолександрівки, Уманського та Яснобродівки.

Агентство Телевидения Новости