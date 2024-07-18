В Україні розширять підстави застосування електрошокерів поліціянтами
Кабінетом Міністрів України схвалено розроблений МВС проєкт Закону України «Про внесення змін до статті 45 Закону України «Про Національну поліцію України» щодо вдосконалення правових підстав і особливостей застосування спеціальних засобів”.
Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий, пише Кореспондент.
Пропонується ввести заборону поліціянтам використовувати електрошокери у ділянках голови, шиї та статевих органів.
Водночас у МВС запропонували додати три підстави для застосування електрошокових пристроїв контактної та контактно-дистанційної дії, а саме:
під час затримання особи, яка підозрюється в учиненні кримінального правопорушення та чинить опір або намагається втекти;
під час затримання особи, яка чинить фізичну протидію поліцейському;
під час затримання особи, яка намагається втекти з-під варти.
Представник міністерства пояснив, що розширення законодавчих підстав зумовлено тим, що спецпристрій під час використання у виключних випадках дозволяє суттєво зменшити ризик травмування правопорушника або настання летального наслідку, на відміну від використання вогнепальної зброї.