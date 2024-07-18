2,5 млрд грн допомоги отримала Харківщина від Уряду – Синєгубов

Харківщина отримала підтримку від Уряду у розмірі 2,5 млрд грн – 500 млн з яких йдуть на підготовку інфраструктури області до зими.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

У Чугуєві передали 4 когенераційні установки від Чеської Республіки. Це обладнання забезпечить сталу роботу місцевих котелень та обігрів 86 багатоквартирних будинків, 9 закладів освіти та 16 бюджетних організацій. Раніше дві когенераційні установки, передані чеськими партнерами, допомогли обігріти 6 закладів освіти та інші важливі об’єкти, зазначив Синєгубов.

В Солоницівській тергромаді планують встановити три блочно-модульні газові котельні для забезпечення теплом 61 багатоквартирний будинок.

Потужності котелень складатимуть 3, 5 та 18 МВт. Будівництво буде частково профінансовано з резервного фонду державного бюджету, і розглядається можливість додаткового фінансування від ЮНІСЕФ та ООН.

У Слобожанському також за підтримки міжнародних інституцій триває підготовка до зими з новими проєктами – реконструкція полігону побутових відходів з встановленням когенераційної установки, а також установка сонячних електростанцій для муніципальних установ.

Агентство Телевидения Новости