Міністр охорони здоров’я відвідав відновлений медцентр на Харківщині

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко з робочим візитом відвідав Харківську область, зокрема Валківський центр первинної медико-санітарної допомоги.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

В межах концепції «Простір Турботи» за підтримки міжнародних партнерів відремонтовано частину приміщення амбулаторії загальної практики сімейної медицини, де діти та їхні батьки отримують сучасні послуги.

«Сімейні лікарі стали свого роду форпостом, до якого люди звертаються першочергово. Їх обов’язок – виявити проблему, допомогти з нею впоратися або перенаправити до більш кваліфікованого спеціаліста. Плануємо створити в Україні понад 100 «Просторів турботи», – сказав Віктор Ляшко.

В амбулаторії загальної практики сімейної медицини облаштували інклюзивний санітарний кабінет, кімнати для імунізації та грудного вигодовування, зони очікування дітей, кімнату патронажної медсестри та психологічної підтримки. ЮНІСЕФ також надав необхідне обладнання й меблі.

Наразі завершено відновлення трьох медичних центрів у Харківській області – екстрене відділення в регіональному перинатальному центрі, яке було пошкоджене внаслідок бойових дій, а також два центри первинної медичної допомоги у Валках та Балаклії.

Три громади, які долучилися до програми домашніх візитів «Турбота з народження вдома», отримали від ЮНІСЕФ три транспортні засоби, аби медичні сестри змогли надавати допомогу сім’ям з дітьми до 3 років в найвіддаленіших районах. Загалом на Харківщині в межах реалізації програми здійснено 1616 домашніх візитів, під час яких 380 дітей віком до 3 років, та 136 вагітних жінок отримали підтримку та догляд.

Агентство Телевидения Новости