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«Нова пошта» повідомила про відновлення роботи

«Нова пошта» повідомила про відновлення роботи

Зранку 19 липня «Нова пошта» повідомила про технічний збій в роботі системи з обслуговування клієнтів через деякі програмні оновлення.

О 10:12 в компанії заявили про відновлення роботи.

Як стало відомо, глобальний ІТ-збій, повʼязаний із взаємодією антивірусу Crowdstrike та Windows, стався в усьому світі. Серія технічних збоїв зачепила ОС Windows, Лондонську біржу, банки, сотні компаній, авіакомпанії United Airlines, Delta Airlines i American Airlines, системи аеропортів Іспанії, Ірландії, Австралії та інших країн.

«Збій зачепив і нас. Проте команда наших IT-спеціалістів Nova Digital швидко впоралася з несправністю і наразі все працює як і раніше. Вибачте за незручності. Чекаємо вас у наших відділеннях та біля поштоматів», – заявили в компанії.

Про збій у системі повідомили також українські компанії Vodafone i Sense Bank.

Агентство Телевидения Новости

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