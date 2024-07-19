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На Харківщині потонула дитина: тіло шукали два тижні

На Харківщині потонула дитина: тіло шукали два тижні

У Харківській області 17 липня на території Балаклійської територіальної громади на водолази ДСНС виявили тіло дитини.

Як зазначили в центрі розмінування Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України, водолази якого й виконували пошукові роботи, інформація про зникнення дитини надійшла два тижні тому.

«Наприкінці другого тижня пошукових робіт тіло дитини виявлено приблизно за 3 км від місця події», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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