На Харківщині потонула дитина: тіло шукали два тижні

У Харківській області 17 липня на території Балаклійської територіальної громади на водолази ДСНС виявили тіло дитини.

Як зазначили в центрі розмінування Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України, водолази якого й виконували пошукові роботи, інформація про зникнення дитини надійшла два тижні тому.

«Наприкінці другого тижня пошукових робіт тіло дитини виявлено приблизно за 3 км від місця події», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости