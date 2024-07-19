У Чугуєві відновили електропостачання після ракетної атаки – Харківобленерго

Фахівці Чугуївського району електричних мереж АТ «Харківобленерго« відновили електропостачання 999 із 1505 споживачів, які залишилися без світла через ракетну атаку на Чугуїв сьогодні вранці.

Про це повідомляє Харківобленерго.

Як розказав начальник Чугуївського РЕМ Андрій Семенов, внаслідок обстрілу пошкоджень зазнало енергетичне обладнання в центрі міста.

«Відновлювальні роботи тривають. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше заживити всіх знеструмлених споживачів», – запевнив Андрій Семенов.

Агентство Телевидения Новости