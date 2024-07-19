Харків отримає модульні будинки: ООН допомагає відновлювати житловий фонд

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців виділило 100 млн дол. на підтримку Україні, і частина цієї суми буде спрямована як допомога місту Харкову.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Як зазначив сьогодні, 19 липня, в ефірі національного телемарафону міський голова Ігор Терехов, за сприяння ООН Харків отримає модульні будинки для людей, домівки яких постраждали внаслідок обстрілів.

«Під час робочого візиту Верховного комісара ООН у справах біженців Філіппо Гранді до Харкова була озвучена низка рішень щодо суттєвої допомоги. Зокрема, це стосується проведення ремонтних робіт і відбудови пошкоджених обстрілами будинків», – розповів мер.

Агентство Телевидения Новости