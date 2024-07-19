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Диференційована система оповіщення скоро з’явиться у Харкові – Терехов

Диференційована система оповіщення скоро з’явиться у Харкові – Терехов

Диференційована система оповіщення громадян про загрози з боку рф буде впроваджена в Харкові за кілька місяців.

Про це сьогодні, 19 липня, повідомив журналістам міський голова Ігор Терехов.

«Ми вже багато зробили в цьому напрямку. Програмне забезпечення, домовленості з усіма відповідними службами – все це є. Як тільки отримаємо фінансування, одразу перейдемо до реалізації цього проєкту. На це потрібно два-три місяці», – зазначив мер.

Агентство Телевидения Новости

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