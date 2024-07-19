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Оновлено графік відключень світла по Харкову та області на 20-26 липня

Оновлено графік відключень світла по Харкову та області на 20-26 липня

Опубліковано новий графік відключень електроенергії на 20-26 липня по Харкову та Харківській області.

Про це повідомляє Харківобленерго.

Червоним кольором виділено години без світла для вашої групи, помаранчевим – імовірні відключення (виходячи із поточної ситуації в Об’єднаній енергосистемі України), жовтим – години, в які електроенергія може зникнути через оперативні перемикання.

Зеленим кольором позначено період, у який світло буде за умови стабільної ситуації в енергосистемі.

Агентство Телевидения Новости

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