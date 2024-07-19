Гімн США під «градусом»: американська співачка потрапила у гучний скандал (відео)

Чотирикратна номінантка на Греммі заспівала перед цілим стадіоном гімн Америки у стані алкогольного сп’яніння.

Американська співачка Інгрід Ендресс, яка прославилася в стилі кантрі, потрапила в скандал, повідомляє Кореспондент.

Зокрема, дівчина отримала можливість заспівати гімн США перед початком баскетбольного матчу на стадіоні Globe Life Field у Техасі. Однак вона була напідпитку, тому не потрапила в ноти, чим обурила глядачів.

Після конфузу Інгрід Ендресс вже вийшла на зв’язок. У соціальній мережі Х вона просила вибачення за свій вчинок. Співачка зізналася, що дійсно має проблеми з алкоголем, додавши, що вже звернулася за допомогою до реабілітаційного центру.

«Я не збираюся брехати, я була п’яною минулої ночі. Сьогодні я лягаю в лікарню, щоб отримати необхідну допомогу. Минулої ночі це була не я. Я вибачаюся перед MLB, усіма фанатами й цією країною, яку я так люблю, за цю заяву. Я дам вам всім знати, як проходить реабілітація, я чула, що це дуже захоплююче», – написала артистка.

Агентство Телевидения Новости