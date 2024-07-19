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У Харкові встановлюють дві когенераційні установки для тепло- та водопостачання

У Харкові встановлюють дві когенераційні установки для тепло- та водопостачання

Харківські комунальники готуються до встановлення двох когенераційних установок потужністю 70 кВт.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Це перша партія обладнання, яка надійшла в рамках реалізації Меморандуму про взаєморозуміння між Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) та КП «Харківські теплові мережі».

Когенераційні установки вже доставлені на місце монтажу. У разі блекауту вони зможуть забезпечити безперебійним тепло- та водопостачанням понад 2 тис. мешканців.

Найближчим часом до Харкова надійдуть ще дві такі установки.

Агентство Телевидения Новости

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