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У Харкові встановлюють дві когенераційні установки для тепло- та водопостачання
Харківські комунальники готуються до встановлення двох когенераційних установок потужністю 70 кВт.
Про це повідомляє Харківська міськрада.
Це перша партія обладнання, яка надійшла в рамках реалізації Меморандуму про взаєморозуміння між Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) та КП «Харківські теплові мережі».
Когенераційні установки вже доставлені на місце монтажу. У разі блекауту вони зможуть забезпечити безперебійним тепло- та водопостачанням понад 2 тис. мешканців.
Найближчим часом до Харкова надійдуть ще дві такі установки.