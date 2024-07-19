Окупанти закидують КАБами Липці, Глибоке та Малі Проходи на Харківщині

Оперативна інформація станом на 16.00 19.07.2024 щодо російського вторгнення.

Сьогодні воїни 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка збили ворожий літак-штурмовик Су-25, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Під авіабомбардуванням перебуває Харківщина. Сьогодні росіяни скинули 26 КАБів. Цілили у райони населених пунктів Липці, Глибоке та Малі Проходи. Також ворог атакував двома балістичними ракетами «Іскандер-М» місто Чугуїв.

Крім того, на Харківському напрямку росіяни здійснили чотири штурмові дії поблизу Глибокого та Вовчанська. Під час трьох боєзіткнень ворог зазнав невдачі, ще один бій продовжується.

На Куп’янському напрямку терористи атакували позиції українських підрозділів біля Новоосинового, Петропавлівки, Синьківки та Стельмахівки. Чотири атаки відбито, ще одна – досі триває.

На Лиманському напрямку впродовж дня загарбницька армія атакувала 11 разів неподалік Серебрянського лісництва, Невського, Греківки та Новосадового. Сили оборони України відбили дев’ять атак, ще два боєзіткнення тривають у районі Невського.

На Сіверському напрямку ворог здійснив шість безуспішних атак у районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Виїмки та Переїзного.

На Торецькому напрямку противник дев’ять разів атакував наші війська біля Північного, Торецька, Залізного та Нью-Йорка. Українські захисники сім штурмів відбили, ще два боєзіткнення – тривають у двох локаціях.

Агентство Телевидения Новости