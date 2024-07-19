Погрожував продавчині ножем: винесено вирок за розбій харківʼянину-рецидивісту

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської окружної прокуратури Харкова суд визнав винним 35-річного неодноразово судимого чоловіка у розбої, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 КК України).

Йому призначено покарання у виді восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурори довели, що 17 травня 2024 року фігурант зайшов до магазину по вул. Шевченка у Харкові, заздалегідь вдягнувши медичну маску, щоб його не змогли розпізнати. Він почав вимагати від продавчині віддати всі гроші з каси. Жінка відмовилась.

Зловмисник перестрибнув через прилавок, дістав з кишені куртки ніж та почав погрожувати продавчині. Надалі він забрав гроші з каси та втік.

Завдяки скоординованим діям правоохоронців фігуранта було викрито.

На вирок він очікував, перебуваючи під вартою. У судовому засіданні харківʼянин повністю визнав свою вину.

Обвинувальний вирок винесено Київським районним судом Харкова. Триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости