У дитячій лікарні в Харкові встановили сонячну електростанцію

Сонячну електростанцію потужністю 30 кВт сьогодні, 19 липня, відкрили в одній з дитячих лікарень у місті Харкові.

Про це повідомляє міськрада.

Електростанція доповнена системою резервного живлення, що дозволить забезпечити безперебійне електропостачання в паліативному та реабілітаційному відділеннях, а також у неврологічному стаціонарі навіть у нічний час.

Міський голова Ігор Терехов зазначив, що для Харкова, який внаслідок ворожих обстрілів втратив власну генерацію електроенергії, таке обладнання є вкрай важливим.

«У нас вже був досвід встановлення сонячних панелей у 17-й лікарні. Завдяки цьому, незважаючи на відключення світла, медустанова забезпечена постійним електропостачанням. Обладнання, яке цього разу передали наші міжнародні партнери, забезпечить стійке електроживлення в дитячій лікарні. Я вдячний за цю підтримку та сподіваюся на таку ж співпрацю в інших медустановах», – зазначив Ігор Терехов.

Проєкт реалізував благодійний фонд «RePower Ukraine». До збору коштів долучилися, зокрема, й шотландські школярі.

Агентство Телевидения Новости