На Харківщині відкрився підрозділ місцевої пожежної охорони

Підрозділ місцевої пожежної охорони відкрито на Красноградщині.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

19 липня у селі Слобожанське Старовірівської громади Красноградського району Харківщини розпочав роботу новий підрозділ місцевої пожежної охорони, створений за безпосередньої участі керівництва Красноградської районної військової адміністрації, Старовірівської територіальної громади та старости Слобожанського старостинського округу.

Він значно допоможе професійним рятувальникам у боротьбі з пожежами на території 10 населених пунктів громади, у яких мешкає понад 4 тисячі осіб.

На озброєнні знаходяться 2 пожежні автоцистерни, одна з яких надана польськими благодійниками, іншу передає Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Завдяки новому пожежному підрозділу, Старовірівська громада може бути впевнена у швидкому та професійному реагуванні на будь-які виклики, пов’язані з пожежною безпекою. Це ще один важливий крок до створення безпечного та захищеного середовища для всіх мешканців району, зазначають рятувальники.

Агентство Телевидения Новости