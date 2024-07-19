Укрзалізниця підтвердила смерть пасажира у потягу: офіційний коментар

У ніч 16 липня лікарі швидкої допомоги по станції Бердичів констатували смерть пасажирки поїзда 4/3 Запоріжжя – Ужгород.

Причину смерті наразі встановлюють правоохоронці та судмедексперти, повідомляє Укрзалізниця.

Пасажири нічного експреса «Запоріжжя — Ужгород» повідомили, що у купе була спека, а вагон був без кондиціонера.

Вагон, у якому подорожувала пасажирка, був маркований у всіх наших системах як «вагон без кондиціонування», пояснюють залізничники.

«На жаль, випадки природних смертей у вагонах трапляються, подекуди навіть декілька разів на місяць – що статистично пояснювано, враховуючи кількість пасажирів, які щодня подорожують поїздами (в пікові дні – понад 100 тисяч людей, як населення немаленького міста)», – зазначили в Укрзалізниці.

У випадку, якщо ваше самопочуття погіршилось вже під час поїздки – не вагайтесь звертатись за допомогою до провідника, який може тимчасово знайти місце в іншому вагоні або викликати медичну допомогу.

«Окрім цього, враховуючи аномальну спеку, закликаємо максимально уважно поставитися до вибору вагона і в будь-якому випадку запастися водою. Не менш уважно слід поставитися й до власного самопочуття перед, під час та навіть після поїздки», – наголошують залізничники.

В Укрзалізниці нагадують, що всі швидкісні поїзди, а також значна частина вагонів далекого сполучення Укрзалізниці оснащені системами кондиціювання повітря.

Всі вони марковані в додатку та на сайті Укрзалізниці спеціальною «сніжинкою».

Агентство Телевидения Новости