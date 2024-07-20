Мобільних операторів зобов’язали забезпечити 10 годин роботи мережі без світла

Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) видав рішення, спрямоване на покращення якості надання послуг мобільного зв’язку та доступу до мережі Інтернет в умовах тривалого відключення світла.

Про це повідомляє Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Зокрема, йдеться про наступне:

Забезпечити мобільний зв’язок та доступ до Інтернету протягом 10 годин після відключення.Забезпечити роботу оперативно-диспетчерських служб, що приймають та обробляють екстрені виклики за номерами 101,102,103,104 та 112, протягом 72 годин після відключення.Забезпечити об’єкти інфраструктури, що забезпечують зв’язок, пересувними електрогенераторними чи акумуляторними установками на перші 72 години роботи.

Для забезпечення відповідного рівня якості послуг у разі відсутності електроживлення, передбачено поетапне виконання завдань у часі, з досягненням 100% показників до 1 лютого 2025 року.

Агентство Телевидения Новости