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Молодіжна збірна України вийшла у фінал чемпіонату Європи з баскетболу

Молодіжна збірна України вийшла у фінал чемпіонату Європи з баскетболу

Чоловіча збірна України U-20 перемогла Нідерланди у півфіналі чемпіонату Європи з баскетболу.

Про це повідомляє «Чемпіон».

Поєдинок завершився з рахунком 58:70. Українці програли першу чверть, проте змогли переломити гру та вирвати перемогу в наступних трьох.

Ця перемога означає, що збірна України отримала підвищення в дивізіон А. У фіналі Євробаскету-2024 вона зустрінеться з Румунією U-20, яка у своєму півфіналі здолала однолітків із Фінляндії.Чемпіонат Європи U-20, Дивізіон ВПітешті, Болгарія1/2 фіналу, 20 липня

Нідерланди — Україна 58:70 (20:14, 13:20, 11:17, 14:19)

Нагадаємо, збірна України посіла перше місце на груповому етапі турніру, здобувши перемоги в матчах проти Косово, Угорщини, Молдови та Вірменії, та зазнавши лише однієї поразки від Швеції. У чвертьфіналі молодіжна команда обіграла Грузію.

Агентство Телевидения Новости

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