Слобожанські гвардійці вибороли 18 медалей на змаганнях «Незламний Київ»

Другий та третій етапи комплексних змагань «Незламний Київ» завершилися у столиці нашої країни.

Військовослужбовці 5 Слобожанської бригади НГУ відзначилися великою кількістю нагород, повідомляють у пресслужбі бригади.

«Гідно виступити на змаганнях – це не самоціль. Важливо показати єдність і наполегливість. Спортом займаються лиши сильні духом люди. Сила волі важливіша за реальні фізичні кондиції. В кого сильний дух – того не зламати, той завжди переможе. Це ми й доводимо не тільки на стадіоні, а й на всіх лініях зіткнення!» – наголосив Сергій Кіяшко, начальник служби з фізичної підготовки та спорту бригади.

За результатами змагань Слобожанські гвардійці здобули: 6 перших місць, 7 других місць, 4 третіх міста, перше місце з командного веслування у категорії МІЛІТАРІ.

Агентство Телевидения Новости