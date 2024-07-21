Зеленський припускає мир через переговори з путіним

Гаряча фаза війни в Україні може закінчитися до кінця цього року без силового повернення окупованих територій.

Україна готує відповідний план, який запропонують росії, заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю BBC, пише УНІАН.

«Якщо ми будемо об’єднані й будемо йти, наприклад, по формату Саміту миру, ми можемо закінчити гарячу стадію війни. Ми можемо спробувати це зробити до кінця цього року. План буде готовий в будь-якому випадку. (…) Але план повинен бути об’єднаний з партнерами. Щоб ніхто не грався у свої ініціативи закінчення війни. І це буде залежати потім від партнерів, які будуть тиснути на росію, щоб росія погодилась сідати й думати про закінчення війни», – сказав він.

На думку Зеленського, закінчення війни не означає відвоювання силою всіх територій. За його словами, у цьому може допомогти «сила дипломатії», однак Україні все одно треба бути сильною на полі бою.

«Бажано не відступати, бажано стояти. А ще бажаніше провести якісь кроки, які послаблять росію. Вона почне відступати. Це просто дасть вам більш сильніші позиції за столом перемовин. Але це не значить, що треба повертати всі території виключно зброєю», – наголосив він.

При цьому Зеленський не виключив можливість переговорів безпосередньо і з володимиром путіним.

Агентство Телевидения Новости