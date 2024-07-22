У Харківську громаду повернеться земельна ділянка вартістю 3 млн гривень

Суд задовольнив позов Київської окружної прокуратури м. Харкова в інтересах держави в особі Харківської міської ради про розірвання договору оренди землі та повернення земельної ділянки площею майже 3200 кв. метрів і вартістю 3 млн гривень.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Встановлено, що у 2004 році між Харківською міською радою та ТОВ укладено договір оренди земельної ділянки, розташованої по вул. Леся Сердюка, для будівництва торговельного комплексу з парковкою. У 2015 році до договору внесено зміни, відповідно до яких орендар зобов’язався здійснити будівництво готелю.

Укладаючи договір оренди, міська рада очікувала забудови наданої ділянки відповідними об’єктами, що мало сприяти розвитку інфраструктури Харкова та забезпечення потреб громади. Однак за час користування земельною ділянкою ТОВ так і не розпочало будівництво.

Порушення умов договору стало підставою для направлення окружною прокуратурою відповідного позову до суду. Господарський суд Харківської області підтримав позицію прокурора і задовольнив зазначений позов.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости